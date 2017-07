Helmstadt (dpa/lsw) - Vier Menschen sind bei einem Autounfall nahe Helmstadt (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden, drei von ihnen schwer. Auf der Bundesstraße 292 sei am Freitagnachmittag ein 80-Jähriger mit seinem Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Samstag mit. Zunächst habe das Fahrzeug zwei andere Autos gestreift, danach sei es mit dem Wagen eines 53 Jahre alten Mannes zusammengeprallt.

Bei der Kollision ist der 80 Jahre alte Mann schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine 79-jährige Beifahrerin und der 79 Jahre alte Fahrer eines der gestreiften Autos wurden zudem schwer verletzt. Der 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 60 000 Euro.

