Ludwigsburg (dpa/lsw) Ausweise und Reisepässe rund um die Uhr abholen: Die Stadt Ludwigsburg nimmt am Donnerstag ein automatisches Ausgabeterminal beim Bürgerbüro in Betrieb - zunächst im Testlauf für ein Jahr. «Wir nutzen die digitalen Möglichkeiten, um den Menschen das Leben einfacher zu machen», sagte Oberbürgermeister Werner Spec (parteilos) am Mittwoch.

Das Gerät lagert die Ausweise in kleinen Fächern. Sobald sich der Ausweisinhaber mit seinem Fingerabdruck und einem Code identifiziert, öffnet sich das Fach. Nach Angaben der Stadt ist es das erste automatische Ausgabeterminal in Deutschland.