Stuttgart (dpa/lsw) - Die baden-württembergische Wirtschaft profitiert von einer stärkeren Auslandsnachfrage. Es gebe eine Verlagerung der Wachstumskräfte von der Binnenkonjunktur in Richtung Ausland, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mit. Robuste Produktionsdaten im Verarbeitenden Gewerbe sowie die gute Stimmung in den Führungsetagen der Industrie wirkten ebenfalls stimulierend. Für das laufende Jahr rechnen die Statistiker weiterhin mit einem Plus von 1,75 Prozent. 2016 betrug das Wirtschaftswachstum 2,2 Prozent.

