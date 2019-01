Anzeige

Friedrichshafen (dpa/lsw) Ein Unbekannter hat zwei Schlangen in einer Stofftasche vor dem Tierheim in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ausgesetzt. Dabei habe es sich um einen Python und eine Boa gehandelt, sagte die Polizei am Montag.

Aufgrund der frostigen Temperaturen ist der Python jedoch erfroren. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen den unbekannten Täter. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die beobachten haben könnten, wie die Tiere in der Nacht zum Sonntag ausgesetzt wurden.