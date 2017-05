Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Ein ausgebüxter Bienenschwarm hat am Donnerstagmorgen in der Innenstadt von Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) für Aufregung gesorgt. Der Himmel sei schwarz geworden, gaben Passanten gegenüber der Polizei an. Schließlich landeten die Bienen auf dem zugeklappten Sonnenschirm eines Imbisses. Gestochen wurde nach Informationen der Polizei von Freitag niemand. Beamte verständigten einen Imker, der den Schwarm vom Schirm einsammelte. Für ihn hat sich der Einsatz gelohnt: Wer ein herrenloses Bienenvolk einfängt, darf es laut Bürgerlichem Gesetzbuch behalten, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

