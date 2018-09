Anzeige

Dornhan (dpa/lsw)Ein Auto ist auf einer Straße bei Dornhan (Kreis Rottweil) von einer Kuhherde verbeult worden. Mitten auf der Fahrbahn schlenderten einer 26 Jahre alten Autofahrerin einige Kühe entgegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Fahrerin hielt ihr Auto am Dienstag an. Den Kühen passte das wohl nicht - sie umringten den Wagen und schmiegten sich an ihn. Eine Rindvieh schlug sogar mit den Hufen nach dem Auto. Die hinzugerufene Polizei ermittelte den Halter, der die Tiere eintrieb. Am Auto entstand laut Polizei etwa 2000 Euro Schaden.