Augsburg (dpa)Bei der Wahl der Mitglieder des Bundesschiedsgerichts der Partei sorgte am Samstag in Augsburg die Kandatur von Dubravko Mandic aus Baden-Württemberg für Unruhe im Saal. Der Freiburger Rechtsanwalt sagte in seiner Vorstellungsrede, er habe gelernt, «dass in der AfD mit besonders harten Bandagen gekämpft wird».

Ein Delegierter fragte Mandic nach einer früheren Äußerung zur NPD. Er zitierte den Anwalt mit den Worten: «Von der NPD unterscheiden wir uns vornehmlich durch unser bürgerliches Unterstützerumfeld und nicht so sehr durch Inhalte.» Mandic gab zurück: «Wäre ich für die NPD, dann wäre ich in der NPD.» Der Satz sei aus dem Zusammenhang gerissen. Mandic sagte, er sehe aber eine einzige Gemeinsamkeit zwischen NPD und AfD. Beide Parteien sähen «das deutsche Volk tatsächlich als zentrales Element ihrer Politik». Einige Delegierte reagierten mit Unmutsäußerungen. Mandic wurde schließlich nicht gewählt.