Reutlingen (dpa/lsw)Bei einem Auffahrunfall mit sechs beteiligten Autos ist eine 55 Jahre alte Fahrerin am Mittwoch verletzt worden. Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 28 bei Reutlingen sei außerdem ein Schaden von 30.000 Euro entstanden, wie es von der Polizei hieß. Nachdem eine 56 Jahre alte Frau auf ihrem Weg in das Stadtzentrum von Reutlingen verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhren fünf nachfolgende Autos aufeinander. In einem der Fahrzeuge saß die 55 Jahre alte Frau, die verletzt wurde. Vier Autos waren zudem nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt.