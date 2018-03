Anzeige

Mundelsheim (dpa/lsw)Auf der Autobahn 81 sind bei einem Unfall mit drei Lastwagen ein Mann schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Ein Lkw fuhr in Höhe Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) auf einen anderen Lastwagen auf und schob diesen auf einen Sattelzug davor, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Der Fahrer des hinteren Sattelzuges hatte den vor ihm stehenden Lkw zu spät gesehen. Der Fahrer des mittleren Lkws wurde in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Fahrer des hinteren Lastwagens wurde leicht verletzt. Beide Fahrer kamen in ein Krankenhaus. Die A81 wurde am Dienstagabend mehrere Stunden gesperrt. Der Schaden betrug etwa 220.000 Euro.