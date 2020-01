Schöntal (dpa/lsw)Am Ende kommentiert der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl mit einem Satz die winterliche Kälte, und man weiß nicht so recht, ob er damit nicht auch auf das Klima in seinem Landesverband anspielt. «Es war schon frostiger im Januar im Kloster Schöntal», sagt er. Mitten im Winter treffen sich die Funktions- und Mandatsträger der Südwest-CDU traditionell in der Zisterzienserabtei im Hohenlohekreis, um sich auszutauschen, Papiere zu beschließen, konservative Kraft zu tanken.

Noch im vergangenen Jahr herrschte Unruhe im Kloster. Damals überschattete die Frage der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 das Treffen der Konservativen. Landeschef Strobl räumte inzwischen das Feld für Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Die spricht am Samstag von Aufbruch. «Alle sind gut drauf», sagt sie.

Der Südwest-Landesverband übt sich in Geschlossenheit. Bis zur Wahl bleibt nur noch etwas mehr als ein Jahr. Baden-Württemberg war politisch knapp sechs Jahrzehnte lang fest im Griff der CDU. Nun will der einst so stolze CDU-Landesverband zurück an die Macht - und nach zehn Jahren wieder den Ministerpräsidenten stellen. Die Frage, wie man das am besten anstellt, bestimmt das Treffen im Kloster.

Es könnte kaum einen schwereren Gegner für die CDU geben als Winfried Kretschmann (Grüne), der es trotz fortgeschrittenen Alters nochmal wissen und für eine dritte Amtszeit kandidieren will. Auch wenn er an deren Ende 78 Jahre alt sein wird - Umfragen zufolge ist er der beliebteste Ministerpräsident des Landes, seine Grünen-Partei befindet sich auch wegen des Klima-Themas im Höhenflug.

In Schöntal zurren die Christdemokraten ihre Strategie fest, um Kretschmann zu schlagen. Die Partei will den Wahlkampf ganz auf Eisenmann zuschneiden. Nach einem moderierenden Typ wie Kretschmann brauche es nun eine entscheidungsfreudige, dynamische Ministerpräsidentin, lautet das Narrativ im Landesverband.

Eisenmann redet in Schöntal viel vom Zuhören. Es sei entscheidend für die CDU, nach zehn Jahren wieder die Regierung zu führen. «Es geht um viel.» Sie will dafür durchs Land ziehen, mit den Menschen über ihre Sorgen und Nöte reden. «Die Leute haben Lust auf Wechsel», sagt sie. Aber auch digital müsse sich die CDU im Wahlkampf neu aufstellen. «Das Wahlplakat der Zukunft hängt im Netz», sagt Eisenmann. Es reiche nicht, eine Facebook-Seite zu pflegen.

«Unser Problem ist nicht Geschlossenheit, sondern wie wir die Basis dazu kriegen, mit Zuversicht in die Landtagswahl zu gehen», sagt ein Sitzungsteilnehmer. Man dürfe sich auch nicht am Ministerpräsidenten abarbeiten. Eher müsse man sich wieder klassischen CDU-Themen widmen, etwa der inneren Sicherheit. Man dürfe nicht grüner als die Grünen werden, heißt es im Kloster. Aber auch die AfD dürfe man nicht kopieren, ist immer wieder zu hören. Die CDU dürfe nicht auf halber Strecke an sich zweifeln und müsse ihrer Strategie im Wahlkampf treu bleiben, auch wenn es mal in den Umfragen nach unten geht. Die Mandatsträger zeigen sich zuversichtlich in Schöntal.

Bei dem Treffen sei es darum gegangen, wie man sich organisatorisch und inhaltlich ausrichte für den Wahlkampf, bilanziert Eisenmann am Ende. Es sei aber kein Wahlkampfauftakt. Die Grünen, die der CDU bereits einen verfrühten Wahlkampf vorwerfen, bräuchten sich da keine Sorgen machen. «Ich habe den Blutdruck des Herrn Ministerpräsidenten immer fest im Blick», sagte Eisenmann. «Den wollen wir ja nicht nach oben treiben.»