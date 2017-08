Stuttgart (dpa/lsw) - Am Wochenende kann es wieder voll auf den Autobahnen werden. Die letzte große Rückreisewelle des Sommers dürfte für Staus sorgen, wie die Autoclubs ACE und ADAC mitteilen. Unter anderem enden die Sommerferien in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und im Norden der Niederlande. In Bayern und Baden-Württemberg ist das eine Woche später der Fall.

So seien vor allem die Autobahnen Richtung Norden, Nordwesten und Nordosten stark betroffen. Doch auch Richtung Süden können Autofahrer nicht ganz staufrei fahren. Denn hier sind zum Beispiel Spät- oder Wochenendurlauber unterwegs.

Staugefährdet sind unter anderem diese Strecken: Autobahn 5 Hattenbacher Dreieck-Frankfurt-Karlsruhe-Basel, A6 Mannheim-Heilbronn-Nürnberg, die A7 etwa bei Ulm und die A8 Karlsruhe-Stuttgart-München-Salzburg.

Zusätzlich ist am Freitagnachmittag wieder verstärkt mit Berufspendlern auf den Straßen zu rechnen. Stauschwerpunkte sind unter anderem die Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee, die Großräume Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr, München und Stuttgart sowie das Rhein-Ruhr- und Rhein-Main-Gebiet.

Anzeige