Von Ann-Kathrin Grohe





Freiburg - Zwischen Wohnhäusern und hohen Bäumen versteckt sich in einer fast hundert Jahre alten Freiburger Villa eine ganz besondere Bibliothek. Das dreistöckige Haus im Stadtteil Wiehre beherbergt Schriftstücke, Postkarten, Bücher, aber auch Schallplatten, CDs und Mag­netbänder mit mehr als 500 000 Lieddokumenten. Die Inschrift am Gartentor verrät: Hier ist das „Deutsche Volksliedarchiv“ untergebracht. Es hat sich auf den Weg ins digitale Zeitalter gemacht. Ein Großteil der Lieder ist bereits im Internet verfügbar. Das Archiv ist Anlaufstelle für alle, die gerade auf der Suche nach dem passenden Lied für die Mai-Wanderung sind. Ob „Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus“ oder „Auf dem Rheine bin ich gefahren, 's war gerad im schönen Monat Mai“ - die Auswahl lässt keine Wünsche offen. Auch Zeilen von „Schlaf Kindlein, schlaf“ oder „In München steht ein Hofbräuhaus“ werden archiviert. Gesammelt wird alles an Noten und Texten von und über Lieder, die populär sind und mindestens 50 Jahre gesungen werden. Und davon gibt es eine Menge. Neben alten Kinderliedern, regionalen Gesängen oder Lie­besliedern gehören auch solche Gesänge zum Genre Volkslied, mit denen Fußballfans ihre Mannschaft im Stadion anfeuern.

Da es hierzulande auch Lieder in an­deren Sprachen bis in die Kneipe oder ins Bierzelt schaffen, trägt das 1914 vom Literaturwissenschaftler John Meier gegründete Archiv heute zwei Namen. Als „Institut für internationale Popularliedforschung“ beschäftigt es sich mit Liedern aus der ganzen Welt. Neben musikalischen Schätzen in deutscher Sprache steht in den Regalen des Archivs auch ein Sammelband mit Songs von den Beatles. Daneben gibt es Lieder von Elvis Presley und ­Abba.

Internet ersetzt alte Bücher nicht

In das Archiv kommen Besucher aus der ganzen Welt. Zum Beispiel eine Studentin aus Japan, die japanische Volkslieder mit deutschem Ursprung untersucht. Zur Melodie von „Hänschen klein“ haben sich die Japaner den passenden Text in ihrer Sprache ausgedacht. „Menschen unterschiedlichster Vorbildung und mit unterschiedlichsten Anliegen kommen in unser Haus - Wissenschaftler, Studenten, Musiktherapeuten und Leute, die einfach auf der Suche nach einem bestimmten Lied sind“, sagt Boock. Meistens hat sie parat, was die Besucher suchen. Wenn nicht, sorgt sie dafür, dass es im Archiv landet. „Was die Leute anfragen, wird auch archiviert“.

Das geschah lange Zeit nach klassischen Methoden. Alle Lieder sind nach ihren Anfangszeilen auf Karteikarten geordnet. Überall im Haus stehen Karteikästen. Da die Titel bei vielen Liedern variieren, ist nur die Ordnung nach den ersten Zeilen des sinnvoll. „Wir sind im Moment dabei, alle Daten zu digitalisieren“, berichtet die Bibliothekarin. Schon jetzt ist ein Teil der Lieder im Internet verfügbar. Dennoch kommen immer wieder Besucher. Jahrzehnte alte Liederbücher zum Anfassen gibt es nicht als Download.