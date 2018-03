Professor Thomas Niehr ist Vorsitzender der AG Sprache in der Politik. Foto: oh

Esslingen/AachenSprachliche Kniffe gehören zur Politik wie Plakate zum Wahlkampf (siehe "Wortkampf im Bundestag"). Thomas Niehr ist Sprachwissenschaftler und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Sprache in der Politik. Für ihn sind verbale Tricksereien legitim, solang sie nicht die Rechte anderer verletzen. Medien stecken für ihn dabei in einer Zwickmühle.

Kann es wirklich sein, dass die Union den Begriff „subsidiär Schutzberechtigte“ verwendet hat, um Wähler auszutricksen, damit diese eher bereit sind, die Flüchtlinge nicht zu schützen? Das würde einem bei von Folter und Tod Bedrohten schließlich nicht so leichtfallen.

Da kann etwas dran sein, aber man kann nur schwer nachweisen, mit welcher Absicht solch ein Begriff lanciert wird. Grundsätzlich gibt es keinen objektiven Sprachgebrauch, der die Wirklichkeit so wiedergibt, wie sie ist. Wenn wir Dinge bezeichnen, tun wir das immer aus unserer Perspektive. Ein Klassiker stammt aus den 1960er-Jahren: Es macht einen Unterschied, ob man „Baader Meinhof-Bande“ oder „-Gruppe“ sagt. Heute ist es ähnlich mit „Annexion“ beziehungsweise „Beitritt“ der Krim. Es ist aber vollkommen legitim, dass politische Parteien ihre Sicht der Dinge auch sprachlich deutlich machen – solange das nicht die Rechte anderer verletzt.

In diesem Fall würde das aber durchaus Rechte von Menschen verletzen, wenn man ihren Zustand beschönigt. Wobei man natürlich erwähnen muss, dass die SPD diesen Begriff im Koalitionsvertrag ebenfalls unterzeichnet hat.

Ich finde, man sollte auf so etwas aufmerksam machen. Ich finde aber auch – um das extrem auszudrücken –, dass ein Rechtsextremist ebenfalls ein Recht auf freie Meinungsäußerung hat. Dann wissen ja auch alle: Aha – mit so einem haben wir es also zu tun. Wenn Alexander Gauland von „entsorgen“ spricht, muss er sich der Folgen bewusst sein. Gott sei Dank lässt unsere Gesellschaft ihm so etwas nicht unwidersprochen durchgehen. Die Medien befinden sich da aber in einer Zwickmühle: Greifen sie so ein Thema auf und machen darauf aufmerksam, geben sie solchen Gestalten eine Bühne. Deren Ziel ist die gezielte Provokation, dann folgt ein halbherziges Zurückrudern, aber die Bühne hatten sie eben. Da weiß ich bislang keinen Ausweg.

Vielleicht muss man dran bleiben…

Vielleicht sollte man nicht nur dranbleiben, sondern auch kommentieren, was da vor sich geht.

Wie finden Sie selbst den Begriff „subsidiär Schutzberechtigte“?

Er hört sich für mich wie ein Verwaltungsbegriff an, aber immerhin ist „Schutzberechtigte“ drin. Ich sehe da erst einmal nichts Verwerfliches. „Schutzberechtigt“ macht deutlich, dass diese Personen Hilfe benötigen. Wenn man diesen Begriff bewusst genutzt hätte, um die Wähler zu täuschen, dann wäre das problematisch. Aber meine Vermutung ist, dass es sich eher um einen juristischen oder bürokratischen Terminus handelt.

„Familiennachzug“ statt „-zusammenführung“ ist auch so ein Fall...

...und auch das ist legitim, weil damit wieder Perspektiven deutlich gemacht werden. Und man darf ja durchaus auch gegen die Zusammenführung beziehungsweise den Nachzug sein.

Inwiefern gehören solche sprachlichen Tricksereien zum politischen Geschäft?

Sie gehören absolut dazu. Es geht immer darum, Zustimmungsbereitschaft zu erzeugen. Mündige Wähler kriegen so etwas auch mit und können daran ablesen, welche Standpunkte implizit vertreten werden. Solange wir uns auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen, ist Sprache genau das Mittel, um unterschiedliche Perspektiven deutlich zu machen.

Wann endet bei Sprache die Legitimität?

Wenn man zum Beispiel von „entsorgen“ im Zusammenhang mit Menschen spricht. Da kann ich als Sprachwissenschaftler Daten liefern, die zeigen, dass dieser Begriff immer mit Wörtern wie „Müll“, „Sondermüll“ oder „fachgerecht“ zusammen auftaucht. Folglich werden Menschen hier mit Müll verglichen.

Welche Gefahren bergen solche sprachlichen Tricksereien und Provokationen?

Ich würde eher von der anderen Seite rangehen und nicht von Gefahren sprechen. Sondern es muss klar werden, dass demokratischer Streit auch mit Worten ausgetragen wird – aber nur, solange Grenzen nicht überschritten werden. Diese Grenzen verschieben die Rechten natürlich. Es ist also die Aufgabe von Schule und Uni, hier zu sensibilisieren. Die Gefahr sehe ich nicht in einzelnen Wörtern, sondern darin, dass in den vergangenen Jahren als Reaktion auf die Provokationen der Rechten der gesamte Diskurs nach rechts gerutscht ist. Vor zehn Jahren hätte die CSU nämlich gewiss nicht plakatiert: Deutschland muss Deutschland bleiben.

Wer muss dem Einhalt gebieten?

Neben den Bildungseinrichtungen sind es die Politikerinnen und Politiker – und zwar nicht nur auf Bundesebene, sondern auch diejenigen vor Ort. Die müssen sensibel sein und sensibilisieren. Gerade Kollektivbezeichnungen sind mit Vorsicht zu genießen. Man darf die Rechte und Wünsche anderer, wie diese bezeichnet werden möchten, nicht sehenden Auges verletzen.

Und welche Verantwortung tragen die Medien sowie die Bürger selbst?

Medien sind Teil des öffentlichen Diskurses. Es wäre schön, wenn sie Hand in Hand mit den Bildungseinrichtungen auf Fehlentwicklungen aufmerksam machen. Medien sollen zudem nicht nur informieren, sondern auch zur Meinungsbildung beitragen. Aber das tun sie weitgehend. Bei den Bürgern passt das Motto der Aufklärung ganz gut: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.

Erodierende Volksparteien, die AfD als Oppositionsführerin, Grüne und FDP in Profilierungsnot: Wie sieht die politische Sprache im neuen Bundestag aus?

Ich erwarte, was die Eröffnungssitzung schon gezeigt hat: gute Auswirkungen auf die Debatten. Dass sie weniger routiniert abgespult werden, dass es wieder zum offenen Schlagabtausch kommt. Und ich hoffe, dass die demokratischen Kräfte sich nicht gegenseitig ausspielen und am rechten Rand fischen, sondern diesem die Grenzen aufzeigen und auch immer wieder darauf hinweisen, dass die vermeintlich einfachen Lösungen der Populisten nicht funktionieren.

Zur Person

Thomas Niehr ist Professor am Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft der RWTH Aachen. Seine Forschungsschwerpunkte sind Argumentationsanalyse, Diskursanalyse, Öffentlicher Sprachgebrauch und Sprachkritik. Zudem beschäftigt er sich als Vorsitzender des Vereins Arbeitsgemeinschaft Sprache in der Politik mit der politischen Semantik. Derzeit arbeitet er zusammen mit einer Kollegin an einem Buch über Populismus.

