Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach Attacken auf fünf Frauen in Karlsruhe ist ein 24-jähriger Mann am Mittwoch wegen Nötigung und Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Mit einbezogen wurde vom Amtsgericht Karlsruhe dabei eine einjährige Bewährungsstrafe für eine schon länger zurückliegende ähnliche Tat, die der Mann im Juni vergangenen Jahres begangen hatte. Er habe sich vollkommen unbelehrbar gezeigt und in Karlsruhe für viel Angst und Schrecken gesorgt, begründete der Richter sein Urteil. Ein sexuelles Motiv sei dem 24-Jährigen aber nicht nachzuweisen. Der Mann hatte die Frauen von hinten gepackt und Mund sowie Augen zugehalten.

Die Anklage hatte auf versuchte sexuelle Nötigung und Körperverletzung gelautet. Vor der Urteilsverkündung hatte der Mann die nächtlichen Übergriffe gestanden und sich bei vier anwesenden Opfern, die auch als Zeuginnen aussagten, entschuldigt. Das eigentliche Motiv des 24-Jährigen blieb im Dunkeln. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und vier Monate gefordert, die Verteidigerin des Mannes auf eine Freiheitsstrafe von drei Jahren plädiert.

Anzeige