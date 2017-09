Anzeige

Mannheim (dpa/lsw) - Nach einer Messerattacke in einem Mannheimer Hausflur ist gegen einen 61 Jahre alten Mann am Samstag Haftbefehl erlassen worden. Der Mann war nach der Tat am Freitagmorgen geflüchtet und wenige Stunden später im rund 300 Kilometer entfernten Neuss in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. Er sitzt in Untersuchungshaft. Den Angaben zufolge hatte er mit einem Messer seine ehemalige Partnerin attackiert und sie im Gesicht und am Oberkörper verletzt. Die 40-Jährige vertrieb den Angreifer mit einem Schuss aus einer Schreckschusswaffe. Die Frau musste ins Krankenhaus. Eine Nachbarin hatte die Polizei verständigt. Beim Motiv gehen die Behörden von einem Beziehungsstreit aus.