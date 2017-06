Göppingen (dpa/lsw) - Mit Blick auf künftige Atommüll-Transporte auf dem Neckar will die Polizei noch stärker auf mögliche Schwachstellen achten. Das bisherige Sicherheitskonzept habe sich aber bewährt und müsse nicht grundsätzlich verändert werden, sagte Jens Czechtizky vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen. Begleitet von Protesten war am Mittwoch erstmals in Deutschland hoch radioaktiver Atommüll auf einem Fluss transportiert worden. Die Entscheidung des Energieversorgers EnBW, ausgediente Brennelemente vom stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim in das Kraftwerk Neckarwestheim auf dem Neckar zu transportieren, war von Umweltschützern kritisiert worden.

Wegen der Proteste musste das Spezialschiff die Fahrt am Mittwoch unterbrechen. Vier Aktivisten der Umweltschutzorganisation Robin Wood hatten sich an einer Brücke in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) abgeseilt und so das Schiff zu einem Zwischenstopp gezwungen. Auch im Heilbronner Stadtteil Horkheim hatte es die Polizei mit zwei abgeseilten Aktivisten zu tun. „Natürlich lernen wir aus solchen Einsätzen. Dennoch ist der Transport aus unserer Sicht erfolgreich gewesen“, sagte Czechtizky auf Anfrage. Die Polizei habe trainiert und sei auch davon ausgegangen, dass Aktivisten mit Protestaktionen aufwarten. Davon wolle man sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, fügte der Polizeisprecher hinzu. EnBW plant mittelfristig vier weitere Transporte mit je drei Castoren.

