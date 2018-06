Anzeige

Karlsruhe (dpa) - Die deutschen Atomforscher haben an Politik und Energieversorger appelliert, ihre Fachbereiche weiterhin zu fördern. Deutschland brauche auch nach dem Atomausstieg kompetente Fachleute für das Thema Kernkraft, sagte der Sprecher des Kompetenzverbundes Kerntechnik, Peter Fritz, bei einem Treffen des Gremiums gestern in Karlsruhe.

Bereits jetzt könnten die deutschen Genehmigungsbehörden nur schwer Experten finden, um den Betrieb und den Rückbau von Atomanlagen zu begleiten. Etliche deutsche Wissenschaftler hätten sich zudem in internationalen Gremien einen Ruf erarbeitet, vor allem in Sicherheitsfragen. „Das alles steht nun auf dem Spiel“, warnte Fritz.

Im Kompetenzverbund Kerntechnik sind mehr als zehn Hochschulen und Forschungsinstitutionen in Deutschland zusammengeschlossen. Schwerpunktzentren sind das Karlsruher Institut für Technologie KIT, in dem Fritz in der Führungsetage sitzt, das Forschungszentrum Jülich und die Technische Universität Dresden. Deutschlandweit sind zurzeit 700 Studenten in Fachbereichen der Atomforschung eingeschrieben, darunter auch einige Mediziner.

Die Folgen des Atomausstiegs seien bereits auf mehreren Ebenen zu spüren, sagte Professor Antonio Hurtado aus Dresden. Die Drittmittel von Kernkraftwerksbetreibern seien fast vollständig weggebrochen und damit einige Stiftungsprofessuren. Auch der Bund habe Fördergelder in andere Fachbereiche umgelenkt. „Das wiederum hat Einfluss auf europäische Förderung, die ja immer zu Hälfte mit eigenem Geld gegenfinanziert werden muss.“ Den Fachbereichen drohe somit das langsame Ausbluten.