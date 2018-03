Anzeige

Stuttgart/Karlsruhe (lsw) - Die Zugangskontrollen zum Atomkraftwerk Neckarwestheim funktionieren, können aber noch verbessert werden - diese Lehre zieht die Atomaufsicht nach der Sichtung von Videofilmen, mit denen ein ehemaliger Mitarbeiter einer Fremdfirma Sicherheitslücken am AKW aufdecken wollte. Die Vorwürfe des Mannes seien haltlos, teilten das Landes-Umweltministerium und der AKW-Betreiber EnBW gestern unisono mit. Das sechsstündige Videomaterial sei jedenfalls nicht geeignet, konkrete Lücken in der Zugangssicherung des Meilers aufzuzeigen. „Wir haben keine neuen Erkenntnisse erhalten“, sagte Umweltministerin Tanja Gönner (CDU). Der ehemalige Mitarbeiter einer Reinigungsfirma hatte behauptet, seine Videos belegten eklatante Lücken bei den Zugangskontrollen. Ihm sei es gelungen, Waffen, messerähnliche Gegenstände und Alkohol auf das Gelände des Atomkraftwerks zu schmuggeln. Da er für das Filmmaterial zunächst Geld verlangt haben soll, zeigte ihn die EnBW an.

Verdacht der versuchten Erpressung

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Erpressung. Die Videos zeigten vor allem Fahrten auf dem Kraftwerksgelände und Hilfstätigkeiten, hieß es. Bei Filmsequenzen mit Waffen oder messerähnlichen Gegenständen bleibe unklar, ob diese auf dem Gelände aufgenommen wurden. Auch fehlten Hinweise, die Rückschlüsse auf das Einschmuggeln und den Konsum von Alkohol auf dem Gelände zuließen. Man habe das Ganze von Anfang an „sehr ernst genommen“, sagte Gönner. „Neben der Sicherheit im technischen Bereich des Kraftwerks muss natürlich auch die Sicherung der Anlage gut funktionieren.“

Der Fall hat trotzdem Folgen: Mit Bekanntwerden der Vorwürfe sei die Sicherung der Zugänge an den AKW in Neckarwestheim und Philippsburg überprüft worden. Anlässe zu Beanstandungen habe es aber nicht gegeben, hieß es im Umweltministerium. Mit dem Landeskri­minalamt und der Polizei würden aber dennoch neue Vorgaben für die Zugangssicherung erarbeitet. Die EnBW sei zudem angewiesen worden, die Zugangskontrollen „noch engmaschiger zu gestalten“. Das Land werde sich bundesweit für die Verbesserung der Zugangssicherung an Kraftwerken stark machen.

Für die Grünen wirft der Fall die Frage auf, welchen Stellenwert die Atomaufsicht bislang der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften an den Meilern beigemessen hat. „Ich gewinne den Eindruck, dass die auf Papier vorhandenen Sicherheitsanforderungen in der alltäglichen Praxis offensichtlich nur unzureichend umgesetzt werden“, sagte Vize-Fraktionschef Franz Untersteller. Gönner räumte ein, es sei nicht auszuschließen, dass es möglich ist, unbemerkt Gegenstände auf das Kraftwerksgelände zu bringen.

EnBW: Filmmaterial ohne Beweis

Das Filmmaterial bleibe ohne jeden Beweis, hieß es bei der EnBW in Karlsruhe. Der überwiegende Teil der Videos dokumentiere die Arbeit des Mitarbeiters beim Einsammeln, Abfahren und Sortieren von Müll. Ein Ausschnitt zeige zwar, wie eine Waffe oder eine Attrappe aus einem Plastikbeutel gezogen werde, berichtete das Ministerium. Unklar bleibe allerdings, ob die Szene tatsächlich auf dem Kraftwerksgelände aufgenommen wurde und wie der Beutel möglicherweise auf das Gelände geschmuggelt wurde.

Trotz permanenter Debatten um die Sicherheit und die Sicherung von AKW hat Gönner keine Scheu davor, mit dem Thema Atomkraft offensiv in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Die Wähler der Union wollten sehen, dass die Politik nicht Träumen hinterherjage, sagte Gönner. Die Energieversorgung der näheren Zukunft lasse sich nur durch ein Nebeneinander von Atomkraft und dem Ausbau erneuerbarer Energien gewährleisten. Wer die AKW zu schnell abschalte, müsse Kohlekraftwerke bauen, was aus Klimaschutz-Sicht nicht sinnvoll sei.