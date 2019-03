Sindelfingen (dpa/lsw)Ein offenbar verwirrter Bewohner einer Asylunterkunft in Sindelfingen hat laut Polizei am Freitagmorgen in seinem Zimmer ein Feuer gelegt. Die Feuerwehr evakuierte die ehemalige Schule und brachte die rund 60 Bewohner in Sicherheit. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Zimmer verhindert werden.

Laut Polizei steht ein 25 Jahre alter Bewohner in Verdacht, in seinem Zimmer Feuer gelegt zu haben. Der verwirrte Afghane sei vorläufig festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden, hieß es. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen schwerer Brandstiftung. Ein Teil des Gebäudes ist vorläufig nicht mehr bewohnbar. Den Brandschaden schätzten Experten auf rund 70 000 Euro.