Anzeige

Köln (dpa) Astronaut Alexander Gerst (42) steht für eine weitere Weltraummission zur Verfügung. «Ich bin nach wie vor im Astronautenkorps», sagte Gerst am Samstag in Köln, zwei Tage nach seiner Rückkehr zur Erde. Aber das sei nicht seine persönliche Entscheidung. «Ich habe ja auch noch weitere Kollegen, die jetzt auch erstmal wieder dran sind», sagte Gerst. Er freue sich etwa darauf, den deutschen Astronauten Matthias Maurer fliegen zu sehen und zu unterstützen.

Vorerst denkt Gerst aber an Weihnachten. Er steht bislang unter dem Weihnachtsbaum mit leeren Händen da. «Alle Geschenke habe ich tatsächlich schon - nämlich keine», sagte der frisch zur Erde zurückgekehrte Raumfahrer am Samstag in Köln. In diesem Jahr habe er aber ja auch eine ziemlich gute Ausrede. Die Zeit zum Besorgen habe gefehlt. «Aber mir ist versichert worden: Darauf kommt es dieses Jahr auch nicht an», sagte Gerst.

Gerst war am Donnerstag von seiner mittlerweile zweiten Weltraummission von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt. Für ihn war es bereits die zweite Mission auf dem Außenposten der Menschheit. Er ist nun der Deutsche mit der längsten Weltraumpraxis: 166 Tage verbrachte er 2014 im All und 197 weitere Tage in diesem Jahr. Die Weihnachtstage kann Gerst, der aus Künzelsau in Baden-Württemberg stammt, allerdings bei seiner Familie verbringen.