Ludwigsburg (dpa/lsw) - Mit Kürbiskunst in Form der Comic-Helden Asterix und Obelix sowie ihrer römischen Erzfeinde beginnt an diesem Freitag die traditionelle Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Derzeit legen Künstler letzte Hand an die Skulpturen: Besucher können noch bis Donnerstag zuschauen, wie die Figuren aus den orangenen Früchten mithilfe von meterweise Kabelbindern und jeder Menge Fantasie entstehen.

Höhepunkt der nach Angaben des Veranstalters weltgrößten Schau dieser Art ist aber Anfang Oktober die deutsche und einige Tage später die europäische Meisterschaft im Kürbiswiegen. Im vergangenen Jahr wog die Frucht des Wettbewerbssiegers 1,2 Tonnen. Die Kürbisausstellung endet am 5. November mit einem Kürbis-Schlachtfest.

