Stuttgart (dpa/lsw) - Etwa jeder Neunte in Baden-Württemberg ist von einem erhöhten Armutsrisiko bedroht. Die Armutsgefährdungsquote lag im Jahr 2013 bei 11,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Im Jahr 2012 waren es 11,1 Prozent, 2005 hatte der Anteil armutsgefährdeter Personen in Baden-Württemberg noch bei 10,6 Prozent gelegen. Die Quote gibt den Anteil der Personen an, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung auskommen müssen. Die Zahlen für den Südwesten liegen aber deutlich unter den bundesweiten. Hier liege der Anteil der gefährdeten Personen bei 15,5 Prozent, hieß es. Die 18- bis 25-Jährigen wiesen laut Mitteilung mit 23,7 Prozent die höchste Quote im Süden auf. Hintergrund sei, dass sie sich häufig noch in Ausbildung oder am Anfang ihrer beruflichen Karriere befänden. Rund ein Fünftel der Senioren im Südwesten seien von einem erhöhten Armutsrisiko betroffen.