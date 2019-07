Stuttgart (dpa/lsw)Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgegangen. 190.159 Menschen waren demnach im Juni ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Montag in Stuttgart mitteilte. Das waren 1147 Personen weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote betrug im Juni nun 3 Prozent, nach 3,1 Prozent im Vormonat. «Die langanhaltende steile Aufwärtsentwicklung der Beschäftigung in Baden-Württemberg ist einem gebremsten Wachstum gewichen», sagte der Chef der Regionaldirektion, Christian Rauch. Zum Vergleich: Im Juni 2018 waren nur 187.557 Menschen ohne Job.