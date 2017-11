Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg dürfte nach Einschätzung von Experten im Oktober noch weiter gesunken sein. Die Fachleute gehen davon aus, dass weniger Menschen ohne Job waren als im September und damit auch die Arbeitslosenzahl aus dem Oktober 2016 deutlich unterboten wird. Im September waren im Südwesten 209 729 Menschen als arbeitslos registriert, was einer Quote von 3,4 Prozent entspricht. Vor einem Jahr lag die Zahl der Arbeitslosen bei 217 228, die Quote bei 3,6 Prozent. Die Bundesagentur für Arbeit gibt die aktuellen Zahlen am Donnerstag (10.00 Uhr) in Stuttgart bekannt.