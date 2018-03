Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Arbeitslosenquote im Südwesten bleibt niedrig. Im Juni habe sie wie schon im Vorjahresmonat bei 3,7 Prozent gelegen, teilte die Regionaldirektion für Arbeit am Donnerstag in Stuttgart mit. Rund 220 000 Menschen waren den Angaben zufolge arbeitslos gemeldet, das waren 1000 mehr als ein Jahr zuvor. Da es aber etwas mehr Jobs gab, blieb die Quote gleich. „Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg ist weiterhin in guter Verfassung“, sagte Behördenchef Christian Rauch. Allerdings sei der Anstieg bei jüngeren Erwerbslosen im Vergleich zum Juni 2015 „auffällig hoch“. Das seien vor allem Ausländer, die keine Arbeit hätten.