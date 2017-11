Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften im Südwesten sorgt auch im Oktober für einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Im Vergleich zum Vormonat September sank die Zahl der Menschen ohne Arbeit um 9605 auf 200 124, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Auch gegenüber dem Vorjahresmonat fiel die Zahl - 2016 hatten sich 217 228 Menschen ohne Beschäftigung gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 3,3 Prozent, 0,3 Punkte niedriger als vor einem Jahr. Neben dem großen Bedarf an Arbeitskräften in den Betrieben Baden-Württembergs sorgt auch eine deutlich gestiegene Anzahl an älteren Beschäftigten für das niedrige Arbeitslosenniveau: Gab es 2001 rund 375 000 Beschäftigte über 50 Jahre, waren es bis Ende 2016 doppelt so viele.