Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Arbeitsmarkt zeigt sich dank einer stabilen Konjunktur in weiterhin blendender Verfassung. Im Juni lag die Arbeitslosenquote bei nur 3,4 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Stuttgart mitteilte. 207 734 Menschen waren arbeitslos gemeldet, das waren gut 12 000 weniger als im Juni 2016.

Im Vergleich zum Vormonat Mai sank die Zahl der Arbeitslosen um etwa 1600, wegen Rundungen blieb die Quote aber gleich. Regional war die Situation sehr unterschiedlich - in Biberach war die Quote mit 2,4 Prozent am besten, in Pforzheim mit 6,2 Prozent am schlechtesten.

