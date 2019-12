Stuttgart (dpa/lsw)Der baden-württembergische Regionalchef der Bundesagentur für Arbeit, Christian Rauch, warnt in der Job-Debatte vor einer Fokussierung ausschließlich auf den Automobilsektor. «Man darf den Wohlstand des Landes nicht nur daran bemessen, wie es dem Automotivesektor gerade geht», sagte Rauch der Deutschen Presse-Agentur. Er verkenne nicht die unterschiedlichen Einkommensstrukturen in einzelnen Bereichen; industrielle Arbeit sei normalerweise besser bezahlt als Jobs etwa im Dienstleistungssektor oder im Handwerk. Aber: «Wenn wir uns nur um den Industriefacharbeiter in der Automobilbranche kümmern, könnte das auch zu einer gesellschaftlichen Schieflage führen.»

Zwar litten wichtige Branchen wie der Automotivesektor und der Maschinenbau gerade unter einer schwachen Konjunktur. Es gebe aber zugleich viele Branchen, in denen keine Konjunkturabschwächung zu beobachten sei und in denen weiter händeringend Arbeitskräfte gesucht würden. Ein Beispiel sei neben dem Handwerk und dem Dienstleistungsbereich auch der Pflegesektor. «Es ist nicht so wie hin und wieder in der Vergangenheit, dass die gesamte Volkswirtschaft Baden-Württembergs runtergeht, sondern nur einzelne Branchen sind konjunkturellen Dellen ausgesetzt», kommentierte Rauch. Das sei ein zentraler Unterschied im Vergleich zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und 2009.

In den vergangenen zehn Jahren seien in Baden-Württemberg eine Million Jobs dazugewonnen worden auf jetzt knapp 4,8 Millionen. «Ein Viertel der Beschäftigung ist also in den letzten zehn Jahren kontinuierlich aufgebaut worden, das gab es in der Kontinuität und dem Maße noch nie. Man muss also schon sehen, dass wir ein sehr hohes Niveau haben.»

Im Südwesten hängen nach Arbeitsagentur-Angaben bis zu 800 000 Jobs am Automotive-Bereich. «Deutschland und insbesondere Baden-Württemberg können es sich nicht erlauben, sich von der Autoindustrie zu verabschieden», betonte Rauch. Er sagte aber auch: «Wenn Sie ein rechnerisches Worst-case-Szenario nehmen und die 800 000 Jobs komplett aus der Beschäftigung rausnehmen - was in dieser Größenordnung aber völlig verfehlt wäre -, dann wären Sie trotzdem immer noch bei einer Beschäftigung von 4 Millionen Menschen.» Selbst dann habe man im Südwesten noch immer einen höheren Beschäftigungsstand als vor zehn Jahren.

Angesichts der Konjunkturdelle würden Unternehmen in einzelnen Branchen auch im nächsten Jahr Flexibilisierungsmaßnahmen ergreifen und - falls nötig - Stammpersonal abbauen sowie unrentable Standorte infrage stellen. «Mit solchen Meldungen müssen wir im Jahr 2020 rechnen, alles andere wäre blauäugig», sagte Rauch. «In guten Zeiten schleppt ein Unternehmen auch mal schwächere Bereiche und Standorte mit, aber wenn es betriebswirtschaftlich enger wird, dann wird genauer hingeschaut, und dann muss man auch unpopuläre Entscheidungen treffen, um nicht das ganze Unternehmen in eine Schieflage zu bringen.»

Trotzdem rechnet die Arbeitsagentur für 2020 erneut mit einem Wachstum von mehr als 20 000 sozialversicherungspflichtigen Jobs. «Wir werden immer noch ein Wachstum haben, auch wenn das deutlich geringer als in den Vorjahren ausfällt», sagte Rauch.