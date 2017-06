Von Bettina Grachtrup





Stuttgart - Für sie ist es die Flucht nach vorn: Gestern präsentiert Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) einen neuen Vorschlag für den Vorsitz der Expertenkommission im Landtag. Das Gremium soll Ideen für eine Neuregelung der Altersvorsorge für Abgeordnete erarbeiten. Doch an den Kosten von rund 400 000 Euro hatte sich massive öffentliche Kritik geregt. Nun ist klar: Es geht auch deutlich preisgünstiger. Damit rettet Aras ihren eigenen Ruf als Landtagspräsidentin und macht den Weg frei dafür, dass das Gremium unbelastet seine Arbeit aufnehmen kann.

Bislang hatte der Landtag kein glückliches Händchen beim Thema Altersvorsorge für Abgeordnete: In einer Nacht- und Nebelaktion beschlossen die Parlamentarier Anfang des Jahres, dass Abgeordnete künftig wieder eine lukrative Staatspension bekommen können. Es hagelte Kritik daran, dass sich die Politiker diese Vorsorge ohne große öffentliche Debatte einfach genehmigten - und das in Zeiten, in denen Politikverdrossenheit von Bürgern ein Problem ist. Nur die FDP und die Alternative für Deutschland (AfD) hatten da nicht mitgemacht. Zähneknirschend sahen CDU, SPD und Grüne ein, dass ihre Entscheidung ein Fehler war. Das Parlament nahm die Neuregelung zurück.

Scharfer Gegenwind

Doch weil sich gerade jüngere Abgeordnete im derzeitigen System bei ihrer Altersvorsorge benachteiligt sehen, soll trotzdem bei dem Thema etwas geschehen. Die Fraktionen beauftragten die Landtagspräsidentin damit, eine Kommission einzusetzen, um unabhängig Vorschläge zu erarbeiten. Dies tat Aras und präsentierte ein Gremium mit dem früheren Bundesverfassungsrichter Herbert Landau an der Spitze. Die immensen Kosten verschwieg die Landtagspitze aber zunächst. Sie wurden erst über einen Zeitungsbericht bekannt: insgesamt rund 400 000 Euro, davon allein 125 000 Euro für den Vorsitzenden Landau, weitere 120 000 Euro für seine Mitarbeiter, noch einmal 35 000 Euro für Pressearbeit und zudem 8000 Euro für Büroausstattung.

Auch Aras grüne Parteikollegen waren über diese Zahlen entsetzt. Aras selbst argumentierte noch Ende Mai, dass die Expertise eben ihren Preis habe. Kritiker führten aber an, dass die Summe keinem einfachen Bürger zu vermitteln seien und andere Expertenkommissionen deutlich preisgünstiger, da zum Teil ehrenamtlich, arbeiteten. Als die Landtagspräsidentin dann auch noch öffentlich behauptete, die Fraktionschefs seien frühzeitig „vollumfänglich“ über die Kosten informiert gewesen, war der Konsens völlig dahin. FDP und SPD widersprachen und distanzierten sich von den Kosten - ebenso wie die Alternative für Deutschland (AfD), die auch Kritik äußerte.

Aras befand sich in einer Sackgasse. Mit so viel Ballast am Hacken kann keine Kommission unbelastet arbeiten. Die Landtagspräsidentin konnte sich zudem nicht mehr auf die Unterstützung der grün-schwarzen Regierungsfraktionen verlassen. Auch von ihnen gab es Druck, sich von Landau und dessen als überzogen empfundenen finanziellen Forderungen zu trennen. Nun also die Kehrtwende. „Ich habe meinen Vorschlag abgeändert“, sagt Aras gestern und schlägt einen neuen Vorsitzenden vor, der sich mit deutlich weniger Geld zufrieden gibt. Damit betragen die Gesamtkosten für die Kommission nun 197 00 Euro - etwa halb so viel wie die ursprüngliche Summe.

„Beschädigt“ oder nicht?

Ist die Landtagspräsidentin jetzt trotzdem „beschädigt“? SPD-Fraktionschef Andreas Stoch formuliert es so: „Auch Kinder fallen mal aufs Knie. Dann gibt es eine kleine Wunde, dann verschorft die, und irgendwann sieht man vielleicht noch ein bisschen was.“ FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke meint mit Blick auf den rauen Politikbetrieb, in dem schnell mal falsche Entscheidungen fallen: „Wer von uns ohne Schrammen ist, werfe den ersten Stein.“