Stuttgart - Immer wieder Anleihen bei den Vorgängern Lothar Späth und Erwin Teufel von der CDU. Dazu das klare Bekenntnis, Grüne und CDU als neue Regierungspartner seien „im besten Sinne eine bürgerliche Koalition“ - manchem in der CDU ist das schon zu viel an Okkupation von Personen und Themen, die die Union am liebsten allein bei sich verorten würde. In seiner ersten Regierungserklärung an der Spitze der neuen grün-schwarzen Koalition setzt der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann seine Strategie fort, seine Partei in der Mitte des politischen Spektrums zu verorten.

Das ist im Wahlkampf und auch schon davor bei den Christdemokraten nicht auf übermäßiges Wohlwollen gestoßen. Die Grünen und Kretschmann inszenieren sich selbstbewusst als neue Baden-Württemberg- und Wirtschafts-Partei. Und die CDU-Abgeordneten müssen im Plenarsaal als Juniorpartner der Grünen in der neuen Regierung zumindest sporadisch Beifall spenden. An den Gesichtern kann man ablesen, dass das nicht jedem leichtfällt.

Unter den fünf Kernpunkten in Kretschmanns Regierungserklärung nimmt das Thema Wirtschaft breiten Raum ein. Das Land, schon bisher eine Wachstumslokomotive, habe „allen Grund, mit Zuversicht nach vorne zu blicken“, betont der Regierungschef. Von „Neugier und Entdeckerfreude“ ist die Rede. Den Technologietransfer müsse man stärken, mitten in der digitalen Revolution würden gerade die Weltmarktanteile neu verteilt. Dabei habe man bereits „die erste Halbzeit gegen die USA verloren“.

Mehr Wagniskapital

Blendet man Kretschmanns gepresste Sprechweise aus, dann klingt es, als stünde der jüngst verstorbene Lothar Späth am Rednerpult. „An der Spitze bleiben“, etwas riskieren, auch eine „Kultur des Scheiterns“, bei der man Firmengründer nicht schief anschauen dürfe, wenn es nicht auf Anhieb geklappt hat, geht es weiter. Auf Bundesebene will Kretschmann daran arbeiten, die Bedingungen für Wagniskapital bei Unternehmensgründungen zu verbessern.

Doch ganz so eindimensional ist die Welt dann doch nicht: „Zentrales Überlebensthema“ ist für den ersten grünen Ministerpräsidenten der Republik, den Wohlstand für alle mit dem Ziel der Nachhaltigkeit zu vereinbaren. International müsse das Label „Made in Baden-Württemberg“ für größte Nachhaltigkeit stehen, fordert er. Der bisherige Ausstoß des klimaschädlichen CO2von sieben Tonnen pro Bürger und Jahr im Land sei fast das Doppelte des weltweiten Durchschnitts und weit entfernt von den zwei Tonnen, die nötig seien, um das weltweite Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf zwei Grad nicht zu verfehlen. Den Windkraftausbau und eine 50 000-Dächer-Initiative beim Solarstrom preist Kretschmann unter anderem als Gegenmittel.

Breiten Raum nimmt die Bildungspolitik ein. Bis vor kurzem heftigst umstritten, ist nach der Formierung der neuen Koalition Friede eingetreten. „Kinder sind das Wichtigste, was wir haben.“ Eine der Lieblingsparolen von Erwin Teufel kommt diesmal von Kretschmann. „Ob Cleverle oder Träumerle“ - der beste Bildungsabschluss für Kinder ist das Ziel. Der Ausbau der Kindertagesstätten mit mehr Sprachförderung, mehr Ganztagsschulen, die tragende Säule des Gymnasiums - vergessen sind die Grabenkämpfe der vergangenen Wahlperiode und der Wahlkampfzeit zwischen Grünen und SPD einerseits und der CDU.

Integration pragmatisch angehen

Integration ist für den Ministerpräsidenten ein weiterer Schwerpunkt seiner gut einstündigen Erklärung: Jeder Vierte im Land hat einen Migrationshintergrund, erläutert er. Blicke man weiter zurück, habe „fast jeder“ Ahnen und Urahnen, die Migranten oder Vertriebene waren, erinnert Kretschmann, dessen Eltern nach dem Krieg als Vertriebene aus dem ostpreußischen Ermland nach Baden-Württemberg gekommen sind. Die Flüchtlingsproblematik sei „zu schaffen, wenn man es pragmatisch angeht“, ist er sicher. Allerdings könnten nicht alle, die kommen, auch bleiben. Wer abgelehnt werde und nicht freiwillig gehe, werde abgeschoben.

Eindringlich bezieht der Grünen-Politiker Position „gegen Unvernunft und Chauvinismus“. Die Landesregierung nehme Ängste und Sorgen der Bevölkerung ernst, allerdings ohne Angst zu machen. Sie stelle ihre „Politik der Liberalität“ der „Politik der Hetze gegen Minderheiten gegenüber“. Nationalismus und Engstirnigkeit werde es nicht geben. Sorge bereiteten die Fliehkräfte in Europa. Daher sei es „Zeit, zu kämpfen für ein Europa des Friedens und der Menschenrechte“, appelliert Kretschmann. Dafür wolle er grün-schwarze Impulse setzen. Bei der AfD rührt sich nach Kretschmanns Rede keine Hand zum Beifall.