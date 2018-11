Ein 34 Jahre alter angeklagter Schwimmlehrer (l), dem vorgeworfen wird sich an kleinen Mädchen vergangen zu haben, wartet im Landgericht Baden-Baden mit einem Aktenordner vor dem Gesicht zusammen mit seinem Anwalt Christian Süß auf den Prozessbeginn. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, die zwischen vier und zwölf Jahre alten Kinder während des Schwimmunterrichts zum Teil schwer sexuell missbraucht, genötigt und bedroht zu haben.

Ein 34 Jahre alter angeklagter Schwimmlehrer (l), dem vorgeworfen wird sich an kleinen Mädchen vergangen zu haben, wartet im Landgericht Baden-Baden mit einem Aktenordner vor dem Gesicht zusammen mit seinem Anwalt Christian Süß auf den Prozessbeginn. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, die zwischen vier und zwölf Jahre alten Kinder während des Schwimmunterrichts zum Teil schwer sexuell missbraucht, genötigt und bedroht zu haben. Foto: Uli Deck/dpa

Baden-Baden (dpa/lsw)Ein Schwimmlehrer, der 37 kleine Mädchen teils schwer missbraucht haben soll, soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft zwölf Jahre und sechs Monate in Haft. Außerdem beantragte Staatsanwältin Stephanie Bauer - wie bereits zum Prozessauftakt angekündigt - die Sicherungsverwahrung für den 34-jährigen Deutschen.

Der Mann habe nicht einmal ein Mindestmaß an Einsicht und Reue gezeigt, sagte Bauer. Er habe im Gegenteil immer nur zuzugeben, was nicht mehr zu leugnen gewesen sei. Die Vertreter der Nebenklage schlossen sich im Namen der Opfer und deren Eltern den Forderungen der Anklagevertretung an.

Der 34-Jährige ist in fast 200 Fällen des teils schweren sexuellen Missbrauchs sowie des sexuellen Missbrauchs angeklagt. Außerdem soll er die Taten gefilmt und die Kinder auch bedroht und verletzt haben.

Im Laufe des Tages sollte das Plädoyer der Verteidigung des Mannes folgen. Auch das Urteil wurde am Montag erwartet. Die Öffentlichkeit war für die Schlussworte auf Antrag der Nebenklage ausgeschlossen worden. Ausgewählte Eltern sowie die Presse durften im Saal bleiben.