Von Julia Giertz





Stuttgart - Der Abschied von christlich-abendländischen Werten als gesetzlich definierter Grundlage schulischer Bildung fällt schwer: Die von Grün-Rot geplante ersatzlose Streichung dieses Prinzips im Schulgesetz ist nicht nur der Opposition, sondern auch den Kirchen im Land ein Dorn im Auge. Dies wurde bei einer Anhörung der Fraktionen von CDU und FDP gestern in Stuttgart deutlich. Andererseits gab es auch Stimmen, die sich für den Erhalt des pauschalen Kopftuchverbotes einsetzten, wie es im Land bislang geherrscht hat. Dieses hatte das Bundesverfassungsgericht (BVG) im März gekippt.

Vertreterinnen der Alevitischen Gemeinde unterstrichen die Bedeutung der negativen Glaubensfreiheit, besonders für Schülerinnen. Das Kopftuch habe in der Geschichte der Diskriminierung der Aleviten durch orthodoxe Sunniten eine wichtige Rolle gespielt. Für den Theologen Erdal Toprakyaran aus Tübingen jedoch zeigt das Beispiel Türkei, dass ein Kopftuchverbot nach „hinten losgehen“ kann. Zur Zeit eines weitreichenden Verbots von Kopftüchern hätten sich dort auch liberalere Frauen mit deren Trägerinnen solidarisiert.

Die Koalition will durch Streichungen im Schulgesetz dem BVG-Urteil Rechnung tragen. Das greift laut der Opposition zu kurz; sie verlangt vertiefte Diskussion „ohne Schaum vor dem Mund“ statt „Schnellschüsse“. CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf sagte: „Wir wollen Qualität vor Tempo stellen.“ Mittlerweile haben CDU und FDP erreicht, dass der ins Parlament eingebrachte Gesetzentwurf erst nach der Sommerpause in zweiter Lesung erörtert wird. Geplant ist ebenfalls eine Anhörung im Bildungsausschuss des Landtags. Zur Anhörung gestern hatte sich kein Vertreter des Kultusministeriums angemeldet.

Verbände unterstützen Grün-Rot

Die Kommunalverbände sprachen sich für die grün-rote Version der Gesetzesnovelle aus. Städtetagdezernent Norbert Brugger sagte: „Wir haben keine bessere Alternative zu bieten.“ Der Islam dürfe nicht nur geduldet, sondern müsse mit seinen Eigenheiten akzeptiert werden. Auch der Gemeindetag äußerte sich positiv, pochte aber darauf, dass die Vermittlung christlicher Werte an Schulen und in Kindergärten bei aller Offenheit gegenüber anderen Religionen nicht eingeschränkt werden dürfe.

Die Vertreter der christlichen Kirchen und die Vertreterin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden und Württemberg, Barbara Traub, befürchteten infolge der Novelle das Abgleiten der Schulen in den Laizismus. „Die öffentliche Schule ist kein religionsfreier Raum“, betonte der evangelische Oberkirchenrat Christoph Schneider-Harpprecht. Traub betonte: „Religion ist nichts, was man an der Garderobe ablegt“ und verwies darauf, dass liberale Juden das muslimische Kopftuch wie die Kopfbedeckung jüdischer Frauen unter emanzipatorischen Gesichtspunkte kritisch sehen. Laut Schneider-Harpprecht ist die Zukunft christlicher Schulgottesdienste, religiös geprägter Traditionen wie Weihnachtsfeiern und Schulseelsorge ungewiss. Aus Angst vor Konflikten würden Schulleitungen möglicherweise auf Nummer sicher gehen und religiöse Bekundungen beschränken oder ausschließen. Er und der katholische Prälat Clemes Stroppel forderten eine Regelung, mit der Religion und Weltanschauung weiterhin ihren Stellenwert an der Schule haben dürften.