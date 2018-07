Anzeige

Heilbronn (dpa/lsw) Unbekannte haben am Dienstagabend mit ein bis zwei Konfetti-Kanonen durch ein offenes Fenster in den Raum einer Gaststätte geschossen, in dem rund 40 Menschen zu einer Veranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) zusammengekommen waren. Im weiteren Verlauf kam es nach Angaben der Polizei auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Zwei Teilnehmer der AfD-Veranstaltung seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Mehrere Menschen sollen zudem Knalltraumata erlitten haben.

Für die Polizei stellte sich die Lage nach Angaben eines Sprechers vom Mittwoch zu Beginn unklar dar. Zunächst sei von Schüssen die Rede gewesen. Deshalb habe man auch auf die Hilfe eines Hubschraubers gesetzt, der bereits für eine Vermisstensuche in der Luft gewesen sei. Zudem seien mehrere Polizeistreifen im Einsatz gewesen. Nach Angaben der Polizei ist die Staatsanwaltschaft in die Ermittlungen eingebunden, weil der Vorfall öffentlich auf große Beachtung stößt.

Vermummte Angreifer

Die Polizei beschlagnahmte Transparente mit Aufschriften, die sich gegen die AfD richten sollen. Der Ablauf der handgreiflichen Auseinandersetzung war laut Polizei zunächst unklar. Unter anderem steht der Vorwurf der Körperverletzung im Raum. Ersten Angaben der Polizei zufolge sollen die 15 bis 20 Angreifer vermummt gewesen sein. Am Mittwoch hieß es, es sei eine Überziehmütze gefunden worden.

Die Polizei sucht am Mittwoch weiter nach den Tätern. «Heilbronner Antifaschist*en» erklärten am Morgen auf der linken Internetseite indymedia.org, sie steckten hinter der Aktion. Man habe Flugblätter an die Gäste der Gaststätte verteilt, um auf die dort tagende AfD aufmerksam zu machen. «Zuletzt ließen wir noch Konfetti durch das offene Fenster auf die AfD niederregnen.» Danach seien Teilnehmer der AfD-Veranstaltung aus dem Saal gestürmt. Ein AfD'ler habe einer «junge Antifaschistin» mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Knalltraumata bei mehreren Personen

AfD-Kreischef Rainer Podeswa, der auch Landtagsabgeordneter ist, sprach von 35 bis 40 Besuchern der Veranstaltung. Etwa zwei Drittel seien Parteimitglieder gewesen - ein Drittel waren nach seinen Worten interessierte Bürger. Es habe drei Mal geknallt - dann sei der Saal voll mit Konfetti gewesen. Einer Frau, die direkt am Fenster gesessen habe, sei nach den Knallgeräuschen das Ohr zugeschwollen. Mehrere Besucher der Veranstaltung seien nach draußen gestürmt. Ein Mann habe fotografieren wollen - er sei dann aber draußen mit einer Holzlatte attackiert worden. Ein AfD-Mitglied sei hinter den Tätern hergelaufen. «Was dann passiert ist, kann ich nicht sagen.» Der Mann habe aber «ernsthafte Verletzungen» an den Händen davongetragen.

Podeswa sprach von einer «völlig neuen Qualität» der Angriffe, bei der Leib und Leben gefährdet würden. Er bezog sich dabei auf die Konfetti-Kanone und auf den von ihm beschriebenen Angriff mit der Holzlatte. An ihrer Praxis, sich mit interessierten Bürgern in Restaurants und Gaststätten zu treffen, werde die AfD nichts ändern.