Anzeige

Schorndorf (dpa) Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Frau aus Schorndorf am Montag einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Servicemitarbeiters mit spanischer Nummer bekommen. Dieser behauptete, an ihrem Computer Software-Reparaturen durchführen zu müssen. Zunächst fiel die 45-Jährige auf die Lüge rein und gewährte ihm Zugriff auf ihren Rechner. Als der Hochstapler Geld für die angebliche Serviceleistung verlangte, brach die Frau das Gespräch ab und kappte die Internetverbindung. Immer wieder warnen die Behörden vor gefälschten Anrufen im Namen von Microsoft. Bereits im Dezember wurde eine Frau im Kreis Freudenstadt von einem angeblichen Microsoft-Techniker um 500 Euro betrogen.