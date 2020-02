Mannheim/Stuttgart (dpa/lsw) Egal ob an Hauptschule oder Gymnasium - Judenfeindlichkeit ist aus Sicht des Antisemitismusbeauftragten der Landesregierung, Michael Blume, ein von der Schulart unabhängiges Phänomen. «Das ist eine Problem, das um sich greift», sagte Blume am Montag in Stuttgart. Beim Kultusministerium sind seit April 2018 insgesamt 62 solcher Fälle gemeldet. «Aber die Dunkelziffer ist riesengroß.» Das Beispiel der Mannheimer Oberstufenschüler, gegen die der Staatsschutz ermittele, sei bedrückend, aber nicht überraschend. «Digitale Verrohung» gebe es auch in gutbürgerlichem Milieu. Zuvor hatten Medien über den Fall an der evangelischen Schule berichtet.

Einer Lehrkraft waren während einer Klassenfahrt die volksverhetzenden Inhalte in einer Chatgruppe aufgefallen. Sie gab die Information an die Rektorin weiter, die den Vorfall dem Kultusministerium meldete. Die Schulleitung erstattete überdies Anzeige unter anderem wegen des Benutzens verfassungsfeindlicher Bilder und Kennzeichen. Die Polizei gab keine Details zum laufenden Verfahren bekannt. Blume hat nach eigenen Angaben die betroffene Schule Anfang des Jahres besucht. Er lobte die Transparenz, mit der die Schulleitung den Vorfall behandelte. «Viele Lehrer sagen mir, wenn ich jede Entgleisung melden würde, könnte ich kaum etwas anderes tun.»