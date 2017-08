Aalen (dpa/lsw) - Eine Amsel hat einen Motorradfahrer im Ostalbkreis so erschreckt, dass er stürzte und schwer verletzt wurde. Am Sonntagabend flog der Vogel gegen den Helm des 54-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Er geriet in der Nähe des Ortes Willa aus dem Gleichgewicht, rutschte in den Grünstreifen und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Amsel starb.

