Lörrach (dpa/lsw) - Die Amokläuferin von Lörrach war Sportschützin. Dies würde erklären, wie die 41-jährige Rechtsanwältin an die Sportwaffe Kaliber 22 und die Munition kam. Ein Polizeisprecher sagte dazu am Montag, man prüfe die Vermutung. Die 41-jährige Frau hatte am Sonntagabend im südbadischen Lörrach ihren Mann, ihren fünfjährigen Sohn und auf der Flucht einen Krankenpfleger getötet.