Anzeige

Von Bernward Loheide





Winnenden/Wendlingen - Der Amokläufer von Winnenden hat im Internet nach Vorbildern gesucht. Der 17-Jährige informierte sich vor der Tat über die Amokläufe am Erfurter Gutenberg-Gymnasium 2002 und an der Columbine High School in Littleton 1999. Dies ergaben die Ermittlungen der 30-köpfigen Sonderkommission, die gestern eine Bilanz zog. Demnach hat sich der Täter am 11. März nicht gezielt an den Mädchen und Lehrerinnen seiner ehemaligen Schule rächen wollen. Dass im Kugelhagel acht Schülerinnen und drei Lehrerinnen - aber nur ein Schüler - ums Leben kamen, sei eher Zufall gewesen.

Einen Großteil seiner Freizeit verbrachte Tim K. am Computer, unter anderem mit Pokerspielen. Drei Tage vor der Tat übte er am Computer mit einem Killerspiel das virtuelle Schießen. Beim Blutbad in Winnenden und Wendlingen war er nüchtern - die Obduktion ergab keinen Alkohol- oder Drogenbefund. Die Polizei fand an den Tatorten 113 Patronenhülsen und 171 nicht abgefeuerte Patronen. 15 Menschen kamen ums Leben, 15 weitere wurden verletzt. Am Ende erschoss sich der Täter nahe einem Autohaus in Wendlingen selbst.

Viele Fragen bleiben offen

Zehn Wochen nach der Bluttat hat die Polizei nun ein vorläufiges Ermittlungsergebnis vorgelegt - doch viele Fragen bleiben offen: Welches Motiv hatte der Täter? Darüber rätseln die Ermittler weiter. War es gekränkte Eitelkeit oder Rache für erlittene Demütigungen an der Albertville-Realschule? Bisher gibt es dafür keine Anhaltspunkte. Tim K. sei nicht gemobbt, sondern nur wie viele andere Schüler hin und wieder gehänselt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Auch an seiner neuen Schule, einer kaufmännischen Privatschule in Waiblingen, habe es keine auffälligen Konflikte mit Lehrern oder Mitschülern gegeben.

War Tim K. psychisch krank? „Eine abschließende Bewertung zu einem möglichen psychischen Krankheitsbild des Täters kann derzeit noch nicht vorgenommen werden“, erklärt die Polizei. Bekannt ist, dass er in einem Musterungsvorbereitungsbogen für die Bundeswehr Depressionen geltend machte und mehrere ambulante Sitzungen in der psychiatrischen Klinik „Am Weissenhof“ in Weinsberg hatte. Ein Gutachter wertet derzeit die Krankenakten aus.

Hat der Täter den Amoklauf angekündigt und gab es Mitwisser? „Die Ermittlungen im Umfeld ergaben keine Hinweise darauf, dass der Täter einen Mittäter oder sich gegenüber Dritten im Vorfeld offenbart hatte“, heißt es in dem Zwischenbericht. Eine im Internet aufgetauchte Amok-Ankündigung war gefälscht.

Ermittlungen gegen Vater

Wie kam der Täter in den Besitz der Munition? Einzige Tatwaffe war eine Sportpistole seines Vaters, eine Beretta mit Kaliber neun Millimeter. Der Vater von Tim K. hatte sie vorschriftswidrig im Schlafzimmer liegengelassen. „Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit stammt auch die Tatmunition aus dem Besitz des Vaters“, teilt die Polizei mit. „Wie der Täter letztlich in den Besitz der Munition gelangte, ließ sich bislang nicht nachvollziehen.“

Gegen den Vater des Amokläufers wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung in 15 Fällen eingeleitet. Ob und wann die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erheben wird, steht noch nicht fest.

Verbot von Killerspielen

Kindern und Jugendlichen muss der Zugang zu Gewaltspielen nach Überzeugung des Landeselternbeirats erschwert werden. Der Beirat gehe davon aus, „dass die Anwendung realer Gewalt einem Lernprozess folgt“, schrieb die Vorsitzende Christiane ­Staab gestern in einem Brief an Kultusminister Helmut Rau (CDU). Ein „viele Stunden täglich stattfindender Konsum von gewaltverherrlichenden Computerspielen, Liedern, Videos und Fernsehfilmen“ sorge für „mehr Gewalt an Schulen“ und „mehr Unaufmerksamkeit im Unterricht“. Die Politik solle „Spiele, in denen Menschen gequält, verstümmelt oder getötet werden“ genauso verbieten wie „Großveranstaltungen, bei denen virtuelles Abschlachten eingeübt wird“. Bisher entscheidet die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) in Deutschland über die rechtlich verbindliche Kennzeichnung von Computerspielen.lsw