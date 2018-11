Anzeige

Villingen-Schwenningen (dpa)Sänger Karl-Heinz Ulrich vom Schlager-Duo Die Amigos setzt auch bei seinem Geburtstag auf ein Doppel. Am kommenden Montag (19. November) wird er 70 Jahre alt. «Ich werde an diesem Tag nicht feiern. Ich warte auf meine Frau, die am 12. Januar 65 wird. Mit ihr plane ich an diesem Tag eine gemeinsame Geburtstagsfeier», sagte Ulrich am Mittwoch im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen der Deutschen Presse-Agentur. «Gemeinsames Glück ist doppeltes Glück. Dies gilt auch für Geburtstage.» Mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Bernd steht Karl-Heinz Ulrich seit Jahrzehnten auf der Bühne. Die Amigos leben in Hungen bei Gießen.