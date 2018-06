Anzeige

Lahr (dpa/lsw) Die Amateurmusik in Baden-Württemberg wird immer professioneller - und, so sagt Christoph Palm, der Präsident des Landesmusikverbands Baden-Württemberg anlässlich des Landes-Musik-Festivals an diesem Samstag im badischen Lahr (Ortenaukreis): «Wir haben den Zenit noch nicht überschritten.» Musikvereine bemerken bei Jugendlichen großes Interesse. Das liegt auch daran, dass die Vereine längst ihr Repertoire geöffnet haben. «Amateurmusik ist nicht nur Volksmusik», betonte Palm in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Palette reiche von anspruchsvollen sinfonischen Werken über Pop und Musical bis hin zur Weltmusik.