Stuttgart (dpa/lsw) - Der Auto Club Europa (ACE) warnt vor Staus am kommenden Wochenende, weil in fünf Bundesländern bereits die Sommerferien starten. Insbesondere die Autobahnen 5, 6, 7 und 8 seien im Südwesten von Staus durch Reiseverkehr betroffen, teilte der ACE am Montag mit. In den Ländern Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnen am Wochenende bereits die Sommerferien. In Baden-Württemberg ist es erst Ende Juli so weit.

