Blech, Blech, Blech: Das erwartet die Autofahrer in den nächsten Tagen. dpa

Stuttgart/Karlsruhe (lsw) - Autofahrern steht im Südwesten zu Beginn der Sommerferien laut dem ADAC und dem Autoclub ACE das stauträchtigste Wochenende des Jahres im bevor.Neben Baden-Württemberg startet auch Bayern in die Sommerferien.

In Baden-Württemberg erwartet die Urlaubsreisenden und andere Fahrer vor allem auf der Autobahn 8 zwischen Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, München und Salzburg Stillstand in beiden Richtungen. Auch die A 81 zwischen Heilbronn und Stuttgart und weiter bis Herrenberg gilt in beiden Richtungen als äußerst stauträchtig. Außerdem müssen sich Autofahrer vor allem auf der A 5 zwischen Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg sowie auf der A 6 zwischen Mannheim, Heilbronn und weiter Richtung Nürnberg auf sehr lange Wartezeiten einrichten.

Allen, die nicht mit dem Auto in den Urlaub Ferien fahren, empfiehlt der ADAC, am ersten Sommerferien-Wochenende möglichst daheim zu bleiben oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. „Die Stausituation könnte an diesem Wochenende eskalieren“, teilte der Automobil-Club mit.

Für Kummer sorgen im Südwesten zudem zahlreiche Baustellen. Schwerpunkte sind laut baden-württembergischem Verkehrsministerium die Großräume Stuttgart (A8 und A81) und Karlsruhe (A5) sowie die A8 zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Ulm-West.