Von Oliver Schmale





Stuttgart - Der Kinofilm „Die Biene Maja“ hat vor knapp zwei Jahren die Kinobesucher begeistert. Die Geschichte um die kleine Biene, ihren Freund Willi und Flip, den Grashüpfer, faszinierte vor allem Familien mit Kindern. Teile des Films sind auch in Stuttgart entstanden. Der Großraum rund um die Landeshauptstadt ist eine Hochburg der Animationsbranche in Deutschland. An kreativem Potenzial und Knowhow mangelt es dort nicht - dafür hapert es bei der digi­talen Infrastruktur. Bei der Entstehung des Kinofilms musste das Animationsstudio Mark 13 seine programmierten Daten auf Festplatten mit der S-Bahn zum Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart in Vaihingen transportieren, wie Geschäftsführer Holger Weiss berichtet. Der Grund dafür war einfach: Das Studio ist nicht an das Glasfasernetz angeschlossen. Von der Universität aus ging es dann über die Datenautobahn weiter zu anderen Unternehmen, die am Film mitarbeiteten. „Zwischen uns und dem beteiligten Studio in Australien sind rund 30 Terabyte an Daten hin und her geschoben worden.“ Für den animierten Kinofilm seien 230 000 Bilder berechnet worden.

Bei aufwendigen Animationen für Spielfilme entstehen ganz schnell riesige Datenmengen. Die Anforderungen an die sogenannten Renderkapazitäten nehmen stetig zu. Darunter wird das mehrstufige Berechnen hochaufgelöster filmischer Einzelbilder aus Drahtgittermodellen verstanden. Das Volumen der Filmprojekte umfasst oft mehrere Terabyte. „Deshalb brauchen die Unternehmen Zugang zu der modernsten und schnellsten Technik“, erklärt Carl Bergengruen, Geschäftsführer der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Sie und die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart haben deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, um zu klären, wie für eine verbesserte Glasfaservernetzung gesorgt werden kann.

Kosten aufsplitten

Die Expertise kommt zu dem Schluss, dass die mehr als 20 Studios und Dienstleister künftig zusammen auftreten sollten, um dann mit den Anbietern der Glasfasertechnologie direkt zu verhandeln, wie Walter Rogg von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart berichtet. Zugleich sollten die Kosten für die reine Leitung getrennt von den Kosten für die Dienste angefragt werden. Ziel sollte nach der Expertise gleichfalls sein, einen gemeinsamen Glasfaserknoten für die Animationsstudios sowie die Spezialisten für „Visual Effects“ zum Höchstleistungszentrum der Universität in Angriff zu nehmen. Dies sei immerhin global gesehen einer der leistungsfähigsten Rechner, erklärt Rogg. Der Rechner wird heute vor allem von Wissenschaft und Industrie in Anspruch genommen. Von den Studios hingegen noch nicht allzu oft. Dies könnte sich ändern, wenn die zu verarbeitenden Datenmengen weiter zunehmen.

Die Sparte visuelle Effekte ist nach Angaben des baden-württembergischen Wissenschaftsministeriums eine der am schnellsten wachsenden und technisch innovativsten Postproduktionsleistungen im audiovisuellen Sektor. Derzeit wird der globale Umsatz in diesem Bereich allein für Kinofilme jährlich auf mehr als eine Milliarde Euro geschätzt. Die Sparte nimmt den Angaben zufolge mittlerweile im Durchschnitt 20 bis 40 Prozent eines Produktionsbudgets bei Blockbuster-Kinofilmen ein. Bei durchschnittlichen Produktionsvolumina zwischen 25 und 150 Millionen Euro für Kinospielfilme der großen amerikanischen Studios beträgt das Budget für visuelle Effekte somit fünf bis 60 Millionen Euro je Produktion. Beim Thema Animation und visuelle Effekte wird in der Region Stuttgart rund ein Viertel des in Deutschland gemachten Branchenumsatzes erzielt. Die nicht ausreichende Glasfaserversorgung wird als Standortnachteil gesehen. Aber wenn die Unternehmen vor Ort weiter bei so prestigeträchtigen Projekten wie beispielsweise der Fernsehserie „Game of Thrones“ mitmischen wollen, ist die entsprechende Infrastruktur notwendig. Kleinere Studiobetreiber rechnen ganz genau, ob sich so eine Investition für sie langfristig rechnet. Die Studie gibt nicht nur den Unternehmen Empfehlungen, sondern auch der öffentlichen Hand. Bei der Ausschreibung für neue Kreativareale und andere Gewerbegebiete sollte der Staat den Angaben zufolge eine leistungsfähige Glasfaserinfrastruktur mit einer genügend hohen Faserzahl und neutralen Hausübergabestellen verbindlich vorsehen.