Baiersbronn/Stuttgart (dpa) Nach dem Brand im Drei-Sterne-Restaurant «Schwarzwaldstube» in Baiersbronn, das komplett zerstört wurde, hat sich Spitzenkoch Harald Wohlfahrt erschüttert gezeigt: «Es fühlt sich an, als ob mein Wohnzimmer abgebrannt ist», sagte der 64-Jährige der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten». Wohlfahrt war mehr als 40 Jahre bei den Inhabern des Hotels «Traube Tonbach» angestellt und hatte für das Gourmetrestaurant drei Michelin-Sterne erkocht.

«Als ich vorhin am Hotel war, musste ich mit der Fassung ringen», sagte Wohlfahrt, der in Baiersbronn wohnt. Er sei in den frühen Morgenstunden von Sirenen der Feuerwehren geweckt worden, die zum Hotel rasten. Eun Feuerwehrsprecher sagte, bei dem Brand in der Nacht zu Sonntag sei niemandverletzt worden - das renommierte Restaurant sei allerdings vollständig zerstört.

Im Sommer 2017 hatte sich der Starkoch im Streit von seinem damaligen Arbeitgeber getrennt. «Aber es tut mir für die Familie aufrichtig leid, was hier passiert ist.» Er wünsche ihr nun viel Kraft: «Das Unternehmen wird sich sortieren - und sich dann an den Wiederaufbau machen.»