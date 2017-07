Heidelberg/Stuttgart (dpa/lsw) - Deutschlandweit werden nach und nach alle rund 50 000 Kitas mit einem Kindergeschichten-Set für die naturwissenschaftlich-mathematischen sogenannten MINT-Fächer ausgestattet. Federführend bei dem Projekt sind nach einer Mitteilung vom Mittwoch die Stiftung Lesen und die Klaus Tschira Stiftung, die damit das Interesse in diesen Bereichen schon vom Kleinkind-Alter an fördern wollen. Außerdem sollen damit auch Erzieherinnen sowie Eltern für diese Inhalte sensibilisiert werden. Den Auftakt machte am Mittwoch eine Kita in Stuttgart, der Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU) symbolisch das erste Exemplar des Sets „Lesen, Staunen, Forschen“ übergab. Die rund 8700 Kitas in Baden-Württemberg sollen zuerst ausgestattet werden.

Darin enthalten sind vier Geschichten und auch Experimente zum Thema Mathematik, Farben, Licht und Akustik. „Wir möchten Kinder frühzeitig für Naturwissenschaften begeistern“, erklärte die Klaus Tschira Stiftung. Dort waren die Geschichten entwickelt worden.

Bis zum Jahr 2019 sollen bundesweit alle Kitas ausgerüstet sein. Außerdem soll das Material mit einem Online-Angebot flankiert werden. Mit MINT-Fächern sind die Bereiche rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gemeint. Absolventen in diesen Fächern sind begehrt.

