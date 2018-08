Anzeige

Freiberg am Neckar (pol)Gleich zwei Mal hintereinander krachte es am Dienstagabend, nachdem sich ein 41-Jähriger vermutlich alkoholisiert ans Steuer seines VW Passat gesetzt hatte. Der Mann war gegen 21:00 Uhr in der Daimlerstraße unterwegs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen das Heck eines geparkten VW Golf und suchte das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Etwa eine Viertelstunde später fuhr er in der Bahnhofstraße in den Gegenverkehr und streifte den entgegenkommenden Audi einer 28-Jährigen am Außenspiegel. Da er nicht anhielt, fuhr die Dame ihm hinterher. Sie verlor ihn aus den Augen und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den 41-Jährigen alkoholisiert zuhause an. Sein Auto hatte vorne links einen Platten.

Der entstandene Unfallschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der 41-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.