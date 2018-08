Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw) Eine so genannte smarte Alarmanlage hat bei einem Einbruch in Karlsruhe offenbar einen größeren Schaden verhindert. Das System meldete den Einbruch am frühen Mittwochmorgen dem Bewohner auf dem Smartphone, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war nicht zu Hause, konnte durch den Alarm aber die Polizei zu seiner Wohnung rufen. Die Beamten fanden dort eine aufgehebelte Tür und bereitgelegte Wertsachen - jedoch nicht den Einbrecher. Das Alarmsignal der Anlage habe ihn offenbar in die Flucht geschlagen.