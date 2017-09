Anzeige

Ulm (dpa/lsw) - Ein Alarm an einer Schule in Ulm hat am Dienstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zahlreiche Beamte, teils mit Maschinenpistolen bewaffnet, waren im Bereich der Friedrich-List-Schule unweit der benachbarten Ulmer Volkshochschule in der Innenstadt im Einsatz. Über dem Gebiet kreiste ein Hubschrauber.

Ein Polizeisprecher bestätigte die Alarmauslösung und den Einsatz, nannte aber keine Einzelheiten. „Wir haben einen Alarm an Schule #Ulm und prüfen ob es ein Fehlalarm ist“, teilte die Polizei auf Twitter mit. „Wir haben viele Einsatzkräfte vor Ort und die Schule ist gesichert.“

Der betroffene Bereich wurde großräumig abgesperrt. Schüler sagten Reportern, es sei in der Friedrich-List-Schule ein Amokalarm ausgelöst worden. Das war nach Angaben der Ulmer „Südwest Presse“ im vergangenen Schuljahr schon einmal geschehen, damals habe es sich um einen Fehlalarm gehandelt.