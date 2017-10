Anzeige

Neckarwestheim (dpa/lsw) - AKW-Gegner rechnen bereits in den nächsten Tagen mit einem erneuten Atommüll-Transport auf dem Neckar und haben für Mittwoch Proteste in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) angekündigt.

„Wir gehen davon aus, dass das unbeladene Castor-Spezialschiff schon an diesem Montag früh morgens am AKW Neckarwestheim starten soll“, sagte Herberth Würth vom Aktionsbündnis „Neckar castorfrei“. Nach der Beladung mit ausgedienten Brennelementen am stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim fahre der sogenannte Schubverband vermutlich an diesem Mittwoch die etwa 50 Kilometer zurück nach Neckarwestheim.

Für diesen Tag hätten die Gegner für den frühen Morgen bereits eine Mahnwache sowie friedliche Proteste in Gundelsheim angemeldet. „Wir behalten uns weitere Aktionen vor“, sagte Würth. Beim ersten Castor-Transport auf dem Neckar im Juni hatten sich Aktivisten von einer Brücke abgeseilt und das Schiff eine Stunde lang blockiert. Der Schubverband wird von einem großen Polizeiaufgebot begleitet.

Die AKW-Gegner halten die Beförderung von hoch radioaktivem Müll auf einem Fluss für höchst riskant. Die Kommune Neckarwestheim war jedoch mit juristischen Beschwerden gegen den Transport gescheitert.

In zwei Fahrten im Juni und im September waren bereits je drei Castoren mit ausgedienten Brennelementen nach Neckarwestheim gebracht worden. Der Energieversorger EnBW plant drei weitere Transporte mit je drei Behältern. Insgesamt sollen so 342 ausgediente Brennelemente in das Zwischenlager gebracht werden. Die Termine der Transporte teilt EnBW nicht vorab mit.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert die Organisatoren des Transports mit Nachdruck auf, die Castoren aus Sicherheitsgründen nur bei Tageslicht zu befördern. „Falls erforderlich, muss der Transport in zwei Etappen gesplittet werden“, sagte der Landesvorsitzende Hans-Jürgen Kirstein vor kurzem.