Stuttgart (dpa/lsw) Ein Wunsch eint die Landwirte im Südwesten: Regen. Aktuell drohe vielerorts Trockenheit, sagte Agrarminister Peter Hauk (CDU) in Stuttgart. Vor einem Jahr seien verheerende Frostschäden zu beklagen gewesen. «Deshalb werden Instrumente zur Risikominimierung in der Landwirtschaft immer wichtiger, zum Beispiel das Installieren von Beregnungseinrichtungen oder auch das Versichern von Klimarisiken.»

Bislang gebe es nur vereinzelte Meldungen über Trockenheit, sagte Ackerbauexperte Marco Eberle vom Landesbauernverband. Betroffen seien leichte und sandige Böden, die das Wasser nicht so gut speichern könnten.

Bei Mais- und Zuckerrübenbeständen sei die Saat gut aufgegangen, teilte das Ministerium mit. «Sommer- und Wintergetreide sind optisch noch in einem guten Zustand.» Allerdings ließen die Bodenwasservorräte langsam nach. Im Oberrheintal wurden erste Getreidebestände bereits beregnet. Wassermangel beim Ährenschieben - aktuell in der Wintergerste - könne zu einem geringeren Kornansatz in der Ähre führen.

Die trockene Witterung hat auch eine gute Seite. Positiv wirke sie sich auf schadhafte Pilze in Raps und Getreide aus, die Gefahr von Krankheiten sei deutlich reduziert. Frühkartoffeln und Freilandgemüse müssten bereits beregnet werden, um Qualität und Ertrag zu sichern.